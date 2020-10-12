Збірна України зустрінеться з командою Іспанії в рамках четвертого туру групового етапу Ліги націй УЄФА сезону-2020/21 у Лізі А четвертої групи. Зустріч відбудеться у вівторок, 13 жовтня, у Києві на стадіоні НСК Олімпійський. Початок матчу о 21.45 за київським часом.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Луїса Енріке. На перемогу Іспанії приймають ставки з коефіцієнтом 1.38. Успіх української команди оцінюють в 7.90. Нічийний результат зустрічі — 5.40.

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На те, що Бундестім першими відкриють рахунок у матчі дають коефіцієнт 1.33, а на синьо-жовтих — 3.30.

Матч довірили судити бригаді арбітрів на чолі із рефері . Йому асистуватимуть його співвітчизники: .

Обов’язки четвертого рефері виконуватиме .

Для команд це буде сьома очна гра в історії. У попередніх матчах іспанська команда чотири рази святкувала перемогу, ще один раз збірні розписали нічию на стадії групового етапу кваліфікації на Євро-2004.

Востаннє команди зустрічалися у вересні 2020 року в рамках другого туру групового етапу Ліги націй, де синьо-жовті зазнали розгромної поразки у Мадриді з рахунком 4:0.

Фото: Павло Курбанов, УАФ