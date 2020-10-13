У ніч з 13 на 14 жовтня 2020 року роботу столичної підземки продовжать на одну годину. Останній потяг вирушить із центру – близько 01.15.

Це пов’язано з тим, що 13 жовтня о 21.45 на НСК Олімпійський пройде матч між національними збірними командами України та Іспанії.

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Також можливе закриття на вхід станції Олімпійська, Палац спорту і Площа Льва Толстого.

Де дивитися матч Україна — Іспанія

У четвертому турі групового етапу Ліги націй-2020/21 елітного дивізіону у четвертій групі збірна України зустрінеться із командою Іспанії.

Початок матчу о 21.45 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалах ТРК Україна та Футбол 1. Пряма трансляція матчу запланована на російських телеканалах Матч ТВ та Матч! Футбол 1.