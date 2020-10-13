PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

У Києві продовжать роботу метро на одну годину

У ніч з 13 на 14 жовтня 2020 року роботу столичної підземки продовжать на одну годину. Останній потяг вирушить із центру – близько 01.15.

Це пов’язано з тим, що 13 жовтня о 21.45 на НСК Олімпійський пройде матч між національними збірними командами України та Іспанії.

Читайте: Україна — Іспанія: прогноз букмекерів на матч Ліги націй УЄФА

Також можливе закриття на вхід станції Олімпійська, Палац спорту і Площа Льва Толстого.

Де дивитися матч Україна — Іспанія

У четвертому турі групового етапу Ліги націй-2020/21 елітного дивізіону у четвертій групі збірна України зустрінеться із командою Іспанії.

Початок матчу о 21.45 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалах ТРК Україна та Футбол 1. Пряма трансляція матчу запланована на російських телеканалах Матч ТВ та Матч! Футбол 1.

Джерело: КМДА

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка