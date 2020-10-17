Бій Ломаченко — Лопес відбудеться в ніч з 17 на 18 жовтня о 5.00 у Парадайзі, що прилягає до Лас-Вегасу (штат Невада). Бій пройде у готельно-розважальному комплексі MGM Grand Conference Center.

Підтримати нашого чемпіона за версіями WBA, WBO та WBC можна буде завдяки прямій трансляції на платформі Megogo, яка розпочне показ вечору боксу о 4.00 за київським часом. Для того, щоб переглянути бій необхідно мати підписку Оптимальна або Максимальна.

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Також поєдинок в Лондоні покаже американська платформа FITE.tv, яка має право на показ боїв промоушну Top Rank, та американський кабельний мовник ESPN+.

Текстову онлайн-трансляцію поєдинку Ломаченко – Лопес можна буде подивитися на Факти ICTV.

Промо до бою Ломаченко – Лопес

10 вересня, через кілька днів після підписання контракту на бій між боксерами, промоушн Top Rank презентував вогняне промо до поєдинку.

У ролику показані ефектні нарізки з боїв боксерів. Лопес у відео каже: Він ще не зустрічався з такими швидкими та сильними суперниками, як я. На що Ломаченко відповідає: Чимало людей говорять про Теофімо Лопеса. Він коли-небуть бився із топ-бійцями?

На кону бою стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.