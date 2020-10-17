Ломаченко – Лопес: як пройшло зважування ФОТО і ВІДЕО

У поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі зійдуться чемпіон світу WBC, WBA Super, WBO Василь Ломаченко (14–1, 10 КО) та володар поясу IBF Теофімо Лопес зі США (15–0, 13 КО).

На фінальному зважуванні перед боєм 17 жовтня боксери показали однакову вагу – 61,2 кг, що є граничною нормою легкого дивізіону.

Українець порушив правила дотримання соціальної дистанції, проте він впевнено та з усмішкою дивився в очі суперникові. Американець, в свою чергу, дуже тривожно сприйняв таку імпровізацію і почав тікати поглядом.

Поєдинок Ломаченко – Лопес відбудеться 17 жовтня MGM Grand у Лас-Вегасі (США). В Україні це буде ранок 18 жовтня.

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View this post on Instagram A post shared by LOMA (@lomachenkovasiliy) on Oct 16, 2020 at 3:06pm PDT

Де дивитися Ломаченко — Лопес

Підтримати нашого чемпіона за версіями WBA, WBO та WBC можна буде завдяки прямій трансляції на платформі Megogo, яка розпочне показ вечору боксу о 4.00 за київським часом.

Для того, щоб переглянути бій необхідно мати підписку Оптимальна або Максимальна.