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Факти / Спорт

Гравці Шахтаря здали тести на коронавірус перед матчем з Реалом – результати

Дев’ять гравців футбольного клубу Шахтар отримали негативні результати тестів на коронавірус перед матчем із мадридським Реалом.

Також від’ємні результати у персоналу команди, у яких Covid-19 виявили 8 жовтня, повідомили у Twitter команди.

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Тепер Шахтар у повному складі зможе приступити до підготовки до матчу Ліги чемпіонів.

До команди приєднаються гравці основи, серед яких Микола Матвієнко, Жуніор Мораєс, Сергій Кривцов. Раніше негативні результати тестів отримали Тарас Степаненко та Андрій Пятов.

Коронавірус у Шахтарі

8 жовтня коронавірус виявили у дев’яти гравців і дев’яти осіб персоналу ФК Шахтар.

На самоізоляцію пішли усі 18 гірників.

Тренеру Луїшу Каштру довелось підключати до тренувань команди гравців дубля.

Джерело: ФК Шахтар

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