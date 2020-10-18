Дев’ять гравців футбольного клубу Шахтар отримали негативні результати тестів на коронавірус перед матчем із мадридським Реалом.

Також від’ємні результати у персоналу команди, у яких Covid-19 виявили 8 жовтня, повідомили у Twitter команди.

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Гравці та персонал «Шахтаря» здали тести на COVID-19 перед матчем Ліги чемпіонів з «Реалом». Усі результати – негативні. Також негативні результати тесту в 9 футболістів команди, у яких коронавірус було виявлено 8 жовтня.#РеалШахтер #UCL pic.twitter.com/O4MTG966IV — ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) October 18, 2020

Тепер Шахтар у повному складі зможе приступити до підготовки до матчу Ліги чемпіонів.

До команди приєднаються гравці основи, серед яких Микола Матвієнко, Жуніор Мораєс, Сергій Кривцов. Раніше негативні результати тестів отримали Тарас Степаненко та Андрій Пятов.

Коронавірус у Шахтарі

8 жовтня коронавірус виявили у дев’яти гравців і дев’яти осіб персоналу ФК Шахтар.

На самоізоляцію пішли усі 18 гірників.

Тренеру Луїшу Каштру довелось підключати до тренувань команди гравців дубля.