У матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2002/21 мадридський Реал прийматиме донецький Шахтар. Зустріч відбудеться 21 жовтня у Мадриді на стадіоні Альфредо ді Стефано.

Початок матчу о 19.55 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2, на платформах Oll.tv та MEGOGO (Volia Football 1). Також гру можна буде подивитися на білоруському каналі Беларусь 5. Интернет і на російських телеканалах Матч Премьер і Матч! Футбол 2.

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Це буде третя зустріч команд в історії. Перша гра відбулася 15 вересня 2015 року у Мадриді на Сантьяго Бернабеу в рамках матчу групового етапу Ліги чемпіонів і завершилася розгромною перемогою вершкових з рахунком 4:0. Друга зустріч відбулася 25 листопада у Львові. Тоді гірники також зазнали поразки, але з рахунком 3:4.

В іншому матчі квартету В міланський Інтер прийме на Сан-Сіро менхенгладбахську Боруссію. Гра розпочнеться о 22.00.

Фото: FC Shakhtar