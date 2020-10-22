Рейтинг ФІФА: збірна України покращила свої позиції в рейтингу ФІФА

Міжнародна федерація футболу опублікувала оновлений рейтинг національних збірних.
Після жовтневих матчів збірна України піднялася на одну сходинку і тепер посідає 23 позицію у рейтингу ФІФА. Підопічні Андрія Шевченка зазнали розгромної поразки у товариському матчі з командою Франції (7:1), а у Лізі націй поступилися Німеччині (1:2) та взяли гору над Іспанією (1:0).
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Лідируючий квартет збірних залишився без змін – першою йде Бельгія, а слідом розташувалися Франція, Бразилія та Англія.
Суперники українців у Лізі націй посідають наступні позиції: Іспанія йде шостою, Німеччина – чотирнадцята, а Швейцарія посідає шістнадцяте місце.
Збірна Нідерландів, з якою українці зіграють на Євро-2021, посідає п’ятнадцяту позицію, а Австрія розмістилася на 25 місці.
Наступне оновлення рейтингу заплановано на 26 листопада. Збірна України проведе товариський матч зі збірною Польщі у Хожуві, а також виїзні матчі Ліги націй з командами Німеччини та Швейцарії.
Україна обіграла Іспанію
Збірна України мінімально переграла Іспанію у четвертому турі Ліги націй УЄФА. Єдиний гол у зустрічі забив Віктор Циганков.
У турнірній таблиці четвертої групи елітного дивізіону Ліги націй синьо-жовті посідають третю сходинку, маючи в активі шість пунктів.
Фото: УАФ