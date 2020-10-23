Український боксер Олександр Усик не заперечує, що після спортивної кар’єри піде у політику.

Боксер заявив, що міг би піти в мери, але для цього йому потрібна велика команда.

– Все можливо. Тільки потрібна велика команда, щоб стати не частиною системи, а стати тією системою, яка може щось змінити. Просто стати частиною системи – це дуже легко. Ба більше, є якісь пропозиції від деяких людей, щоб кудись піти. Але всі дорослі люди розуміють, про що я кажу. Просто туди йти та виконувати якісь вказівки – мені дуже складно домовлятися з собою, – зазначив Усик.

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Також спортсмен розповів, що, або не бокс, то він хотів би стати священником.

Якби у мене було ще одне життя, ким би я став? Священником. Думки про це є, – заявив Олександр Усик.

Вогняне промо до бою Усик — Чісора

Після оголошення нової дати бою промоутерська компанія Едді Хірна Matchroom Boxing виклала офіційне промо до бою між Олександром Усиком та Дереком Чісорою. Сам бій не буде титульним, тому на його кону не стоятимуть жодні пояси.

Фото: Usyk Aleksandr

Джерело: XSport