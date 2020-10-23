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Факти / Спорт

Тільки потрібна велика команда: Усик не заперечує, що піде в політику

Український боксер Олександр Усик не заперечує, що після спортивної кар’єри піде у політику.

Боксер заявив, що міг би піти в мери, але для цього йому потрібна велика команда.

– Все можливо. Тільки потрібна велика команда, щоб стати не частиною системи, а стати тією системою, яка може щось змінити. Просто стати частиною системи – це дуже легко. Ба більше, є якісь пропозиції від деяких людей, щоб кудись піти. Але всі дорослі люди розуміють, про що я кажу. Просто туди йти та виконувати якісь вказівки – мені дуже складно домовлятися з собою, – зазначив Усик.

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Також спортсмен розповів, що, або не бокс, то він хотів би стати священником.

Якби у мене було ще одне життя, ким би я став? Священником. Думки про це є, – заявив Олександр Усик.

Вогняне промо до бою Усик — Чісора

Фото: Usyk Aleksandr

Джерело: XSport

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