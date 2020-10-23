Президент Федерації боксу України Володимир Продивус підтримав кандидатуру генерального секретаря Федерації боксу Росії Умара Кремльова на виборах очільника Міжнародної федерації аматорського боксу (AIBA).

За інформацією російського видання News.ru, окрім України листи на підтримку Кремльова написали федерації боксу Сербії, Парагваю та Соломонових островів.

— Один з головних ініціаторів необхідних реформ в нашому спорті під час глобальної пандемії – Умар Кремлев. Він наполегливо докладає зусиль для продовження змагань, допомоги спортсменам та підтримує AIBA в цілому, – йдеться у листі Продивуса у прес-релізі Сербської федерації боксу.

Окрім Кремльова на пост претендують ще чотири кандидати, але остаточний список претендентів буде сформований після 2 листопада, коли закінчиться реєстрація.

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Росіянин Умар Кремльов є членом виконкому AIBA та займає пост першого віце-президента Європейської конфедерації боксу.

У травні 2020 року Кремльов заявив, що готовий ініціювати процедуру надання російського громадянства українським боксерам Олександру Усику та Василю Ломаченку.

За його словами, Усика і Ломаченка однаково люблять в Україні, Росії та Білорусі, але в Україні деякі громадяни нібито “сіють негатив навколо них”.

Фото: Умар Кремлев

Джерело: News.ru