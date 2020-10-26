Команда ICTV зіграла проти найкращих спортивних журналістів на турнірі у Києві

У столичному місті спорту відбувся другий щорічний футбольний турнір Parimatch Media Cup для спортивних журналістів. Змагання були організовані Parimatch спільно з Асоціацією спортивних журналістів України.

За головний трофей боролися вісім команд, 60 учасників, серед яких були представники понад двадцяти ЗМІ: sport.ua, segodnya.ua, football.ua, X-sport, tribuna.com, канали Футбол, ICTV, UA:Перший, Kyiv Live. Через карантинні обмеження змагання пройшли з усіма необхідними заходами безпеки.

— Вісім команд, що тут зібралися, попри такий складний час, але з дотриманням температурного скринінгу, масками та антисептиками. Це ще одна нагода поспілкуватися з колегами з інших каналів та пограти у футбол, – сказав журналіст програми Факти ICTV Василь Саф’янюк.

Також своїми враженнями від турніру поділився головний редактор сайту Факти ICTV Антон Світличний.

— Нині немає можливості активно займатися спортом, особливо у корпоративній площині, тому ми сьогодні зустрілися з колегами із ICTV вперше, познайомилися та дуже задоволені тим, як зіграли. Надіємося, що організатори будуть проводити подібні турніри частіше.

Турнір, як і минулого разу, вийшов досить напруженим. Фіналісти попереднього Parimatch Media Cup, збірна спортивних журналістів України та колектив ТК Футбол, зійшлися в півфіналі. Основний час завершився внічию 2:2, після чого команда телеканалів виграла в серії пенальті.

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У фіналі ж ТК Футбол зіграв з командою tribuna.com. Перед цим суперники встигли зустрітися у групі, але сильнішого не виявили, матч завершився внічию 2:2. У вирішальній грі сильнішими виявилися телевізійники – 3:0.

— Це те що потрібно, щоб в такий непростий час тримати всіх в оптимістичною формі. Ми, представники ЗМІ, тісніше знайомимося, спілкуємося. А то ж зазвичай перетинаємося тільки по роботі, а футбол завжди об’єднує. І сьогодні Parimatch теж нас об’єднав, – сказав заслужений журналіст України Валентин Щербачов.



























Команда ICTV зіграла проти найкращих спортивних журналістів на турнірі у Києві / 7 фотографий

Також футболіст ТК Футбол Віталій Місюра отримав приз найкращого гравця турніру. Найкращим голкіпером визнано його партнера по команді Євгена Кучина. Найкращим бомбардиром із сімома голами став Костянтин Степанюк з tribuna.com. А відзнакою найкращого тренера нагородили Андрія Сеньківа, також представника tribuna.com.