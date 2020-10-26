Команда ICTV зіграла проти найкращих спортивних журналістів на турнірі у Києві

У столичному місті спорту відбувся другий щорічний футбольний турнір Parimatch Media Cup для спортивних журналістів. Змагання були організовані Parimatch спільно з Асоціацією спортивних журналістів України.
За головний трофей боролися вісім команд, 60 учасників, серед яких були представники понад двадцяти ЗМІ: sport.ua, segodnya.ua, football.ua, X-sport, tribuna.com, канали Футбол, ICTV, UA:Перший, Kyiv Live. Через карантинні обмеження змагання пройшли з усіма необхідними заходами безпеки.
— Вісім команд, що тут зібралися, попри такий складний час, але з дотриманням температурного скринінгу, масками та антисептиками. Це ще одна нагода поспілкуватися з колегами з інших каналів та пограти у футбол, – сказав журналіст програми Факти ICTV Василь Саф’янюк.
Також своїми враженнями від турніру поділився головний редактор сайту Факти ICTV Антон Світличний.
— Нині немає можливості активно займатися спортом, особливо у корпоративній площині, тому ми сьогодні зустрілися з колегами із ICTV вперше, познайомилися та дуже задоволені тим, як зіграли. Надіємося, що організатори будуть проводити подібні турніри частіше.
Турнір, як і минулого разу, вийшов досить напруженим. Фіналісти попереднього Parimatch Media Cup, збірна спортивних журналістів України та колектив ТК Футбол, зійшлися в півфіналі. Основний час завершився внічию 2:2, після чого команда телеканалів виграла в серії пенальті.
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У фіналі ж ТК Футбол зіграв з командою tribuna.com. Перед цим суперники встигли зустрітися у групі, але сильнішого не виявили, матч завершився внічию 2:2. У вирішальній грі сильнішими виявилися телевізійники – 3:0.
— Це те що потрібно, щоб в такий непростий час тримати всіх в оптимістичною формі. Ми, представники ЗМІ, тісніше знайомимося, спілкуємося. А то ж зазвичай перетинаємося тільки по роботі, а футбол завжди об’єднує. І сьогодні Parimatch теж нас об’єднав, – сказав заслужений журналіст України Валентин Щербачов.
Також футболіст ТК Футбол Віталій Місюра отримав приз найкращого гравця турніру. Найкращим голкіпером визнано його партнера по команді Євгена Кучина. Найкращим бомбардиром із сімома голами став Костянтин Степанюк з tribuna.com. А відзнакою найкращого тренера нагородили Андрія Сеньківа, також представника tribuna.com.