Голкіпер донецького Шахтаря та збірної України Андрій П’ятов може повісити бутси на цвях після фінальної частини чемпіонату Європи з футболу, який відбудеться влітку наступного року.

Контракт 36-річного футболіста з гірниками розрахований до грудня 2020 року. Відомо, що сторони поки не сідали за стіл перемовин щодо продовження контракту.

Нині головний тренер Шахтаря Луїш Каштру дає все більше ігрового часу молодому голкіперу Анатолію Трубіну, який може замінити П’ятова після завершення кар’єри останнього. Саме 19-річний Трубін захищав рамку воріт Шахтаря у першому турі проти мадридського Реала, де гірники здобули сенсаційну перемогу з рахунком 3:2.

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Також гірники розглядають кандидатуру молодого воротаря полтавської Ворскли Дмитра Різника, який може скласти конкуренцію Трубіну на цій позиції.

Хто може замінити П’ятова у збірній України?

Після ситуації, що склалася з жовтневими матчами Ліги націй, коли у збірної України поза заявкою опинилися три воротарі через інфікування Covid-19, наставник національної команди Андрій Шевченко довірив рамку воріт голкіперу київського Динамо Георгію Бущану.

Попри неоднозначний дебют у товариській грі із французами, 26-річний воротар гідно відстояв у матчах проти збірних Німеччини та Іспанії, зробивши кілька чудових сейвів.

Слідом у списку йде 21-річний голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін, який поки ще немає практики у королівському клубі, але може змінити цю статистику у найближчих матчах за Кубок Іспанії.

Також до лав збірної України викликалися Юрій Паньків, Микита Шевченко та Дмитро Різник.

Джерело: Футбольний формат