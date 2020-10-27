Бос Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно здав позитивний тест на коронавірус.

50-річний швейцарець сьогодні отримав позитивний результат ПЛР-тесту. У прес-службі організації зазначили, що в Інфантіно легкі симптоми захворювання. Чиновник негайно самоізолювався і буде перебувати на карантині щонайменше десять днів.

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Всі особи, котрі контактували з Інфантіно протягом останніх кількох днів, були проінформовані про захворювання президента ФІФА.

У ФІФА побажали найшвидшого одужання своєму керманичу, яку він очолює з 2016 року.

Хоча Інфантіно обмежив свої робочі поїздки через пандемію, минулого місяця він відвідав церемонію у Білому домі у Вашингтоні, що була присвячена нормалізації відносин Ізраїля, Об’єднаних Арабських Еміратів та Бахрейна.

Covid-19 у київському Динамо

Перед матчем другого туру групового етапу Ліги чемпіонів два футболісти Динамо Київ здали позитивні тести на коронавірус.

Не зможуть допомогти біло-синім у матчі проти угорського Ференцвароша голкіпер Георгій Бущан та захисник Віталій Міколенко.