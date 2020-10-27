Шахтар та Інтер зійдуться 27 жовтня на стадіоні НСК Олімпійський у Києві в рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2020/21.

Для команд це буде четверта очна зустріч. У попередніх трьох матчах двічі фортуна була на боці нерадзуррі, а ще раз команди розійшлися нічиєю.

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На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Антоніо Конте. На перемогу Інтера приймають ставки з коефіцієнтом 1.62. Успіх українського клубу оцінюють в 5.20. Нічийний результат зустрічі — 4.40.

Зустріч у Києві довірили судити болгарській бригаді арбітрів на чолі з Георгієм Кабаковим. Йому допомагатимуть його співвітчизники Мартін Маргарітов та Діян Валков. Четвертий арбітр матчу – Волєн Чинков.

Текстова онлайн-трансляція матчу Шахтар — Інтер розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 19.55.