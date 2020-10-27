Шахтар — Інтер – 0:0

Шахтар: Трубін, Корнієнко, Бондар, Хочолава (Матвієнко, 62), Додо, Майкон, Марлос (Алан Патрік, 88), Соломон, Маркос Антоніо, Тете, Дентінью (Тайсон, 15).

Інтер: Хандановіч, Д’Амброзіо (Дарміан, 79), Де Врей, Бастоні, Хакімі, Барелла, Брозович, Відаль (Еріксен, 79), Янг (Пінамонті, 85), Лукаку, Мартінес (Перішич, 72).

Донецький Шахтар приймав міланський Інтер в рамках матчу другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч пройшла у Києві на стадіоні НСК Олімпійський та завершилася нічиєю з рахунком 0:0.

Італійський клуб володів відчутною перевагою під час всього матчу. У першому таймі Ніколо Барелла та Ромелу Лукаку влучили у поперечку воріт Анатолія Трубіна. А ось біля воріт нерадзуррі у гірників моментів було небагато.

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Після перерви моментів стало ще менше. А ось у гостей Лаутаро Мартінес мав всі шанси стати героєм матчу, але з лінії воротарського майданчика пробив повз ворота. У підсумку нульова нічия.

Наразі у Шахтаря чотири очки у турнірній таблиці квартету В. Інтер має у своєму активі два пункти. У наступному турі Шахтар у Києві прийматиме Боруссію з Менхенгладбаха, а Інтер на Сан-Сіро зустрінеться з мадридським Реалом. Матчі відбудуться 3 листопада.

Також Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію зустрічі Шахтар – Інтер, де зібрали найцікавіші моменти матчу.