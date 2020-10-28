Бразильська модель Сьюзі Кортес, яка є переможницею конкурсу Міс Бум Бум 2019, де визначають найкрасивіші сідниці світу, відреагувала на відхід Хосепа Марії Бартомеу з поста президента каталонської Барселони.

— Я неймовірно щаслива. Чудовий день для блаугранас. Разом ми змогли усунути поганого персонажа Хосепа Марію Бартомеу з поста президента великого клубу. Тепер я впевнена, що Барселона стане чемпіонкою усіх турнірів, в яких бере участь у сезоні-2020/21. Нехай живе Барса, – написала Кортес, під знімком, на якому тримає в руках плакат з написом: Бартомеу йди геть.

View this post on Instagram A post shared by (@suzycortezoficial) on Oct 27, 2020 at 6:18pm PDT

Кортес продублювала свій коментар ще під трьома не менш пікантними знімками, на яких вона тримає відповідний плакат.

View this post on Instagram A post shared by (@suzycortezoficial) on Oct 27, 2020 at 8:36pm PDT

27 жовтня Барселона оголосила про відставку свого президента Хосепа Марії Бартомеу. Раніше чиновнику винесли вотум недовіри члени каталонського клубу. Тому Бартомеу ухвалив рішення не чекати референдуму і подав у відставку. Разом із ним свої пости покинули члени ради директорів клубу.

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Бартомеу сів у крісло президента Барселони 23 січня 2014 року, змінивши на посту Сандро Роселя, якого звинуватили у шахрайстві під час трансферу бразильця Неймара. Під час керівництва Бартомеу Барселона чотири рази виграла Прімеру та Кубок Іспанії, а також по разу тріумфувала у Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та клубному чемпіонаті світу.

Сьюзі Кортес давно вболіває за каталонський клуб і є великою шанувальницею аргентинського форварда команди Ліонеля Мессі. У жінки навіть є пікантне татуювання з аргентинським футболістом.

Фото: Suzy Cortez