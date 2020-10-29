У матчі другого туру групового етапу Ліги Європи УЄФА сезону-2002/21 луганська Зоря прийматиме португальську Брагу. Зустріч відбудеться 29 жовтня у Запоріжжі на стадіоні Славутич Арена.

Початок матчу о 19.55 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1, на платформах Oll.tv та MEGOGO (Volia Football 1).

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У повторі гру можна буде подивитися 30 жовтня о 4.00 та 11.20 на телеканалі Футбол 2 та о 16.00 і 23.20 на Футбол 1.

Це буде третя зустріч команд в історії. До цього вони зустрічалися у сезоні-2018/19 в рамках третього туру кваліфікації Ліги Європи. Тоді в обох матчах команди розійшлися нічиєю – 1:1 у Запоріжжі та 2:2 у Бразі.

В іншому матчі квартету G грецький АЕК прийме на Спірос Луїс в Афінах англійський Лестер. Гра розпочнеться о 19.55.

Фото: FC Zorya Luhansk