Не там шукали: Ювентус відповів на тролінг Барселони

Офіційний Twitter-акаунт туринського Ювентуса відповів на тролінг каталонської Барселони після поразки б’янконері у Турині на Ювентус Стедіум у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Після перемоги блаугранас у соцмережі твітнули знімок свого капітана Ліонеля Мессі, підписавши:

Таким чином, Барселона натякнула, що звання найкращого гравця всіх часів (GOAT, – Ред.) належить аргентинцю, а не Криштіану Роналду.

У відповідь на цей твіт Ювентус написав:

You probably looked it up in the wrong dictionary. We’ll bring you the right one at Camp Nou

— JuventusFC (@juventusfcen) October 28, 2020