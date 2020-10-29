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Факти / Спорт

Не там шукали: Ювентус відповів на тролінг Барселони

Офіційний Twitter-акаунт туринського Ювентуса відповів на тролінг каталонської Барселони після поразки б’янконері у Турині на Ювентус Стедіум у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Після перемоги блаугранас у соцмережі твітнули знімок свого капітана Ліонеля Мессі, підписавши:

— Ми раді, що ви змогли побачити на своєму полі найкращого гравця в історії.

Таким чином, Барселона натякнула, що звання найкращого гравця всіх часів (GOAT, Ред.) належить аргентинцю, а не Криштіану Роналду.

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У відповідь на цей твіт Ювентус написав:

— Ви, мабуть, не там шукали. Ми привеземо вас справжнього на Камп Ноу.

VAR скасував три голи Морати

Барселона обіграла Ювентус у Турині у другому турі групового етапу ЛЧ з рахунком 2:0. Ліонель Мессі став автором одного забитого голу з пенальті та віддав результативну передачу на Усмана Дембеле.

Також арбітр зустрічі тричі скасував взяття воріт Барси туринцями після перегляду відеоповтору. Усі три скасовані голи забивав іспанський форвард б’янконері Альваро Мората.

Фото: Dreamstime

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