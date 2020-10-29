Не там шукали: Ювентус відповів на тролінг Барселони

Офіційний Twitter-акаунт туринського Ювентуса відповів на тролінг каталонської Барселони після поразки б’янконері у Турині на Ювентус Стедіум у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Після перемоги блаугранас у соцмережі твітнули знімок свого капітана Ліонеля Мессі, підписавши:

— Ми раді, що ви змогли побачити на своєму полі найкращого гравця в історії.

Таким чином, Барселона натякнула, що звання найкращого гравця всіх часів (GOAT, – Ред.) належить аргентинцю, а не Криштіану Роналду.

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У відповідь на цей твіт Ювентус написав:

— Ви, мабуть, не там шукали. Ми привеземо вас справжнього на Камп Ноу.

You probably looked it up in the wrong dictionary. We’ll bring you the right one at Camp Nou — JuventusFC (@juventusfcen) October 28, 2020

VAR скасував три голи Морати

Барселона обіграла Ювентус у Турині у другому турі групового етапу ЛЧ з рахунком 2:0. Ліонель Мессі став автором одного забитого голу з пенальті та віддав результативну передачу на Усмана Дембеле.

Також арбітр зустрічі тричі скасував взяття воріт Барси туринцями після перегляду відеоповтору. Усі три скасовані голи забивав іспанський форвард б’янконері Альваро Мората.