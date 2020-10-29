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Факти / Спорт

Новачок Динамо Костевич вилетів на півроку через травму

Новачок київського Динамо Володимир Костевич отримав важку травму, через яку не зможе грати за свою команду до півроку.

Костевич, який підписав контракт із динамівцями у жовтні, вже перебуває у Мюнхені, де спортсмен має здати аналізи перед операцією на передній хрестоподібній зв’язці.

Після операції, яку лікарі проведуть у п’ятницю, 30 жовтня, футболіст відновлюватиметься до шести місяців, повідомляє прес-служба Динамо.

Зазначимо, що Костевич, який раніше представляв кольори польського Леха, за нову команду ще не встиг зіграти жодного матчу.

Читайте: Динамо втратило перемогу на останніх хвилинах матчу проти Ференцвароша

Новачок Динамо Костевич вилетів на півроку через травму

Динамо пішло на карантин

Київський клуб вирішив піти на двотижневий карантин після матчу Ліги чемпіонів проти угорського Ференцвароша.

Протягом цього періоду для команди і персоналу будуть мінімізовані усі позафутбольні контакти.

Раніше у Динамо було виявлено два випадки Covid-19.

Джерело: Динамо Київ

Фото: Динамо Київ

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