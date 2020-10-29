Зоря — Брага 1:2

Заря: Василь, Хомченовський, Цвек, Вернидуб, Фаворов, Юрченко, Іванисеня, Назарина, Кабаєв, Кочергін, Луньов.

Брага: Матеус, Карму, Сілва, Віана, Есжаю, Гайтан, Франсержіо, Каштру, Моура, Паулінью, Орта.

Голи: Іванісеня, 90+6 — Паулінью, 4 Гайтан, 11

Луганська Зоря приймала португальську Брагу в рамках матчу другого туру групового етапу Ліги Європи. Зустріч відбулася у Запоріжжі на стадіоні Славутич Арена та завершилася перемогою гостей з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі вже на четвертій хвилині відкрив Паулінью, відправивши м’яч під поперечку після пасу від Есжаю.

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Подвоїв рахунок зброєносців Ніколас Гайтан, який в один дотик з кута штрафного пробив точно у кут воріт Ніколи Василя.

Підопічні Віктора Скрипника за матч завдали 19 ударів по воротах Браги, але вразити сітку воріт вдалося лише раз за кілька секунд до фінального свистка. На шостій компенсованій хвилині Дмитро Іванісеня з-за меж штрафного майданчика потужним пострілом відправив м’яч у ворота гостей.

У турнірній таблиці квартету G Зоря продовжує лишатися на останньому місці без очок, а лідерство захопили Лестер (6) та Брага (6).

Фото: FC Zorya Luhansk