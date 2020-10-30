У Франції футболіст Анже отримав умовний термін за публічну мастурбацію

Муніципальний суд французького міста Анже засудив алжирського хавбека футбольного клубу Анже Фаріда Ель-Мелалі до 18 місяців позбавлення волі умовно.

23-річного спортсмена визнали винним у сексуальному ексгібіціонізмі. Фарід визнав свою провину та зобов’язався сплатити штраф у розмірі €2 тис. та судові витрати. Також суд постановив, що гравець має відвідати психіатра.

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У березні та квітні 2020 року Ель-Мелалі під час самоізоляції роздягався та мастурбував на очах жінок. Футболіст здійснив порушення тричі перед двома потерпілими.

Також відомо, що Ель-Мелалі підглядав за своєю сусідкою з першого поверху та при цьому мастурбував. Це помітили інші сусіди та викликали поліцію.

Алжирця взяли під варту, але згодом відпустили під заставу після визнання провини.

На рахунку Фаріда два матчі за Анже у Лізі 1 сезону-2020/21. З вересня поточного року його перевели у другу команду через регулярні запізнення на тренувальні заняття.

Джерело: GFFN