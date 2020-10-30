Усик – Чісора: як пройшла процедура зважування боксерів та дуель поглядів

Український боксер Олександр Усик та британець Дерек Чісора провели офіційну процедуру зважування перед поєдинком, який відбудеться в рамках суботнього вечору боксу у Лондоні.
За день до виходу на ринг українець показав вагу 98,5 кг, а ось британець виявився важчим на 17 кг, встановивши вагу 115,9 кг.
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Таким чином, до бою з Дереком Усик підійшов з найбільшою вагою у кар’єрі, адже у попередньому поєдинку проти американця Чазза Візерспуна українець важив на 1 кг менше.
— У мене та вага, яку я хочу. Можна було б навіть трішки більше, але добре й так, – сказав Усик.
А ось Чісора, який з’явився в образі привида напередодні Хеловіну, навпаки востаннє демонстрував таку вагу ще у поєдинку проти свого співвітчизника Ділліана Вайта майже два роки тому. В останніх боях він важив більше.
Після церемонії зважування боксери ще раз провели дуель поглядів. Боксери довго дивилися один на одного, не бажаючи відводити поглядів.
THIS FACE-OFF @usykaa @DerekWarChisora pic.twitter.com/zl7LCgETMV
— DAZN Boxing (@DAZNBoxing__) October 30, 2020
Прогноз букмекерів на бій Усик – Чісора
На думку букмекерів, фаворитом протистояння є український боксер.
Ставки на перемогу Усика приймають з коефіцієнтом 1.12.Тоді як успіх британця Чісори оцінюється котируванням 5.50. На нічию дають — 25.0.
Для Усика поєдинок із Чісорою стане вісімнадцятим на професійному ринзі та другим у надважкій вазі. Всі свої попередні бої українець виграв.
Фото: Boxing Scene