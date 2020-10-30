Тренерів можна розділити на дві групи за стилем. Одні віддають перевагу спортивним костюмам та кросівкам, а інші є прихильниками костюмів та оксфордів.

Як саме повинен одягатися тренер сказати важко. Наприклад, наставник Ліверпуля Юрген Клопп вважається найбільшим любителем спортивних костюмів серед футбольних фахівців.

Водночас німець настільки харизматичний та привабливий, коли на 200% віддається грі, що язик не повернеться сказати, що тріумфатор попереднього розіграшу англійської Прем’єр-ліги виглядає погано.

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Факти ICTV вирішили зібрати добірку семи найстильніших тренерів у світовому футболі, які все ж віддають перевагу елегантності.

Дієго Сімеоне

50 років, Атлетіко Мадрид

Наставник мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне незмінно приковує погляди біля бровки поля. У комплекті до прекрасного стилю додається шалена харизма, що робить Сімеоне одним з найяскравіших тренерів сучасності. Головна фішка комплекту коуча стиль total black.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Diego Pablo Simeone (@simeone) 27 Гру 2016 р. о 6:15 PST

Стівен Джеррард

40 років, Рейнджерс

Стиль та елегантність завжди супроводжувала Стівена. Він любить строгі темні костюми. Біла сорочка, темний піджак і червона або темна краватка – такого Стівена ви можете спостерігати на всіх офіційних подіях, матчах, телевізійних передачах та церемоніях.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Forbes Tailoring (@forbes.tailoring) 9 Сер 2018 р. о 4:10 PDT

Андрій Шевченко

44 роки, збірна України

У повсякденному житті Шева віддає перевагу стилю smart casual, але на тренерській лавці його часто можна побачити у стильних костюмах. Шевченко любить такі бренди одягу, як Tom Ford, Armani, Dolce & Gabbana.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko) 11 Жов 2018 р. о 12:11 PDT

Ніко Ковач

49 років, Монако

Для хорватського наставника монегасків стиль та зовнішність були важливі ще за часів футбольної кар’єри. Зокрема, Ковач часто грав матчі з капою у зубах, яку одягають боксери. Ніко великий прихильник сорочок та модних светрів з брюками, а ось у холодну пору року його часто можна побачити у стильних пальтах та коротких куртках.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Fabian Stoffers (@fabian_stoffers) 11 Лют 2019 р. о 12:06 PST

Хосеп Гвардіола

49 років, Манчестер Сіті

Іспанець всім все давно довів. Пеп— один з найтитулованіших тренерів сучасного футболу. Тренуючи європейські гранди, Гвардіола послідовний не лише у футбольних успіхах. Чи то Німеччина, Іспанія або Англія, він завжди підбирає ідеальний look для будь-якого клімату.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Fútbol Mundial (@fm.futbolmundial) 25 Лют 2019 р. о 5:13 PST

Зінедін Зідан

48 років, Реал Мадрид

Легенда світового футболу Зінедін Зідан змінив форму на костюм і тепер підкорює серця фанатів як тренер мадридського Реала. В одязі Зідан віддає перевагу строгій класиці, як і належить тренеру Королівського клубу.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Infinite Madrid (@infinitemadrid) 30 Жов 2019 р. о 5:46 PDT

Вінченцо Монтелла

46 років

Італійський спеціаліст не може поки похизуватися великими досягненнями у тренерській кар’єрі, але завжди знає, як виглядати стильно. Фахівець любить піджаки та елегантно зав’язані шарфи. Як і належить італійцю, він харизматичний і експресивний, що додає іскри в строгість образів.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Rocco uno di noi (@commissounofisso) 14 Чер 2019 р. о 12:28 PDT

Також Факти ICTV пропонують вам самим обрати, хто з цієї сімки має найкраще почуття стилю.