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Усик — Чісора: онлайн-трансляція бою

Усик — Чісора: онлайн-трансляція бою

31 жовтня на SSE Arena Wembley у Лондоні відбудеться вечір боксу, в головному бою якого зійдуться українець Олександр Усик та британець Дерек Чісора.

Переможець цього бою отримає шанс зустрітися з чемпіоном світу за версією WBO Ентоні Джошуа.

Читайте: Де дивитися бій Усик — Чісора

На думку букмекерів, фаворитом протистояння є український боксер. Ставки на перемогу Усика приймають з коефіцієнтом 1.12. Тоді як успіх британця Чісори оцінюється котируванням 5.50. На нічию дають — 25.0.

Для Усика це буде другий бій у надважкій вазі. У дебютному поєдинку у хевівейті українець здолав 38-річного американця Чазза Візерспуна. В активі Усика 17 перемог, а завдати першої поразки Олександру у кар’єрі спробує Чісора.

З 2007 року Дерек провів 41 поєдинок у профі, в яких здобув 32 перемоги. Британець програвав Віталію Кличку, Тайсону Ф’юрі, Ділліану Вайту та Девіду Хею.

Початок боксерського вечора о 20.00 за київським часом. Головний бій Усик – Чісора відбудеться не раніше 23.00.

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