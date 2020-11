Друг Неймара налякав футболіста страшною маскою на Хеловін

Форвард французького ПСЖ та національної збірної Бразилії Неймар став жертвою розіграшу під час Хеловіну.

28-річний футболіст вів стрім у компанії свого друга Гіла Себоли, який вирішив пожартувати над футболістом, одягнувши страшну маску.

Коли Неймар під час гри побачив Себолу у масці, то підпригнув зі стільця та почав кричати.

Neymar getting scared live on stream. His reaction

(via neymarjr/Twitch) pic.twitter.com/w9ykOxFLB0

— ESPN FC (@ESPNFC) November 1, 2020