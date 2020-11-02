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Факти / Спорт

Друг Неймара налякав футболіста страшною маскою на Хеловін

Форвард французького ПСЖ та національної збірної Бразилії Неймар став жертвою розіграшу під час Хеловіну.

28-річний футболіст вів стрім у компанії свого друга Гіла Себоли, який вирішив пожартувати над футболістом, одягнувши страшну маску.

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Коли Неймар під час гри побачив Себолу у масці, то підпригнув зі стільця та почав кричати.

Нині бразильський форвард відновлюється від травми привідного м’яза стегна, якої він зазнав у матчі проти турецького Істанбула у груповому раунді Ліги чемпіонів УЄФА.

У вересні перед матчем другого туру французької Ліги 1 стало відомо, що Неймар здав позитивний тест на коронавірус. Тоді окрім бразильця заразилися ще двоє гравців парижан – Анхель Ді Марія та Леандро Перес.

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