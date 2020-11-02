Екс-футболіст Тотті заразився Covid-19. Раніше від вірусу помер його батько

Колишній футболіст римської Роми та збірної Італії Франческо Тотті заразився Covid-19.

44-річний спортсмен вирішив здати ПЛР-тест після того, як у нього проявилися деякі симптоми. У Тотті спостерігалася лихоманка, підвищена температура та з’явилася слабкість. Зрештою, колишній капітан вовків отримав позитивний тест.

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Наразі стан екс-футболіста вже покращується. Також позитивний тест здала дружина Тотті Іларі, але у жінки хвороба проходить безсимптомно.

12 жовтня стало відомо, що батько Тотті Енцо помер у віці 76 років. Причиною смерті чоловіка стали ускладнення, що спричинила коронавірусна інфекція. За кілька днів до смерті Енцо Тотті переніс серцевий напад.

Франческо Тотті є вихованцем римської Роми, за яку виступав із 1992 до 2017 року. У футболці вовків гравець взяв участь у 785 матчах, в яких відзначився 307 забитими голами та 139 асистами. Разом зі збірною Італії він став чемпіоном світу у 2006 році, обігравши у фіналі команду Франції.

Спалах Covid-19 у Динамо

У Динамо Київ стався спалах коронавірусної інфекції. Позитивні ПЛР-тести здали дев’ять футболістів: Георгій Бущан, Віталій Міколенко, Денис Бойко, Денис Гармаш, Георгій Цитаішвілі, Олександр Караваєв, Міккель Дуелунд, Тудор Белуце та Микола Шапаренко. Також інфікувалися співробітники клубу.

Загалом, на гру проти каталонської Барселони Динамо вирушило без 13 гравців основи.