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Факти / Спорт

Переконайтеся, що швидко бігаєте: зірка UFC Джонс із дробовиком прогнав грабіжника

Боєць UFC Джон Джонс в неділю опублікував у соціальних мережах відео, на якому він із дробовиком у руках переслідує підозрюваного в пограбуванні біля свого будинку.

Джонс розмістив запис із камер спостереження на своїй сторінці в Instagram.

На кадрах знято чоловіка у толстовці з капюшоном, який сідає спочатку в одну машину Джонса, а потім пересідає в іншу.

Через деякий час боєць UFC вибігає зі свого гаража зі зброєю в руках і починає бігти за грабіжником.

– Минулої ночі я постукав цьому хлопцеві у вікно з боку водія дулом свого дробовика. Наступного разу, коли ви спробуєте когось пограбувати, переконайтеся, що ви досить швидкі, щоб втекти від нього, – написав Джонс у підпису до відео і додав, що не стріляв у зловмисника.

 

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Публикация от BONY (@jonnybones)

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Боєць UFC зупинила секс-торговця в ресторані в Ліверпулі

У квітні боєць UFC Моллі МакКенн розповіла, як зупинила секс-торговця за часів, коли вона ще не стала професійною спортсменкою.

Коли МакКенн працювала охоронцем у закладі швидкого харчування в Ліверпулі, вона побачила, як до них в ресторан чоловік завів дуже п’яну дівчину.

На питання, як звуть його супутницю, той відмовився відповісти і вдарив МакКенн у голову, на що отримав удар у відповідь ногою.

Виявилося, що зловмисник був секс-торговцем і намагався викрасти ту дівчину, розповіла спортсменка.

Фото: Instagram/jonnybones

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