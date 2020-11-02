Керівництво Ліверпуля повідомило головного тренера команди Юргена Клоппа, що клуб може підписати центрального захисника у зимове трансферне вікно, але якщо угода матиме фінансовий сенс для мерсисайдців.

Червоні проведуть більшу частину сезону-2020/21 без свого зіркового захисника Вірджила ван Дейка, який отримав важку травму у ліверпульському дербі з Евертоном. Таким чином, серед гравців основи на цій позиції залишаються лише Джо Гомес та Жоель Матіп.

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Нинішню ситуацію у Ліверпулі розглядають як нагоду спланувати майбутнє без Вірджила Ван Дейка, якому вже 29 років. Мерсисайдці шукатимуть на потенційну заміну нідерландцю молодого захисника, але з не дуже високою трансферною вартістю. А точніше вартість гравця не повинна перевищувати £40 млн (€44 млн).

Скаути Ліверпуля почали пошук нового центрального захисника відтоді, як до російського Зеніта перейшов хорват Деян Ловрен.

До шорт-ліста червоних увійшли: Микола Матвієнко із Шахтаря, Озан Кабак із Шальке, Пау Торрес із Вільярреала, Жюль Кунде із Севільї та Дайот Упамекано із РБ Лейпцига.

Найдорожчими у цьому списку є Кунде та Упамекано. Вартість першого складає £70 млн (€77 млн), а другого — £38 млн (€42 млн), втім за таку суму гравця можна буде підписати лише влітку 2021 року.

Портал Тransfermarkt оцінює 24-річного українця у €9 млн, а його контракт із Шахтарем розрахований до літа 2021 року.

Фанати Ліверпуля змусили воротаря Евертона найняти охорону

Голкіпер ірисок Джордан Пікфорд почав отримувати погрози після того, як травмував віце-капітана Ліверпуля Вірджила ван Дейка у матчі п’ятого туру чемпіонату Англії.

Охоронна фірма чергує біля будинку, де проживає 26-річний Пікфорд із дружиною Меган та їхньою дитиною.

Джерело: 90min