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Covid-19 не завадить матчу Барселона – Динамо: кияни отримали результати ПЛР-тестів

Матч між каталонською Барселоною та київським Динамо в рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться 4 листопада на Камп Ноу у Барселоні, як і було заплановано раніше.

Прес-служба київського клубу повідомила, що результати ПЛР-тестів делегації біло-синіх, які вони здавали зранку 3 листопада у Барселоні, усі негативні.

— На щастя, усі тести членів делегації виявилися негативними, тож коронавірус не перешкодить проведенню завтрашнього поєдинку, – йдеться на офіційному сайті Динамо.

Раніше іспанські ЗМІ повідомляли, що у випадку, якщо у київському Динамо на коронавірус захворіє ще один футболіст, який прибув на гру до Барселони, то матч перенесуть.

Читайте: Барселона — Динамо Київ: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

На матч з блаугранас у заявці Динамо 13 гравців із списку А, що є мінімумом, який необхідний згідно з протоколом УЄФА на матч Ліги чемпіонів.

Через коронавірус до Барселони не полетіли дев’ять футболістів основного складу біло-синіх: Георгій Бущан, Віталій Міколенко, Денис Бойко, Георгій Цітаішвілі, Микола Шапаренко, Міккель Дуелунд, Тудор Белуце, Денис Гармаш та Олександр Караваєв.

Фото: FC Dynamo Kyiv

Джерело: Динамо Київ

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