Легенду Манчестер Юнайтед, а нині наставника збірної Вельсу Раяна Гіггза заарештували за підозрою у нападі на свою дівчину Кейт Гревіль.

У неділю ввечері жінка сама викликала поліцію до будинку футбольного фахівця у містечку Ворслі у графстві Великий Манчестер.

46-річного Гіггза допитали за підозрою у завданні тілесних ушкоджень та нападі.

— У неділю у 22.05 до поліції надійшло повідомлення про насильство. 30-річна жінка отримала легкі травми, але не потребувала лікування. 46-річного чоловіка заарештували за підозрою у нападі за статтями 47 та 39, – сказав представник поліції Великого Манчестера.

Також у поліції повідомили, що затриманого відпустили з-під варти під заставу до завершення розслідування. Гіггз покинув поліцейський відділок у понеділок вдень після тривалого допиту.

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Раян Гіггз зустрічається із Кейт Гревіль із 2017 року. Про їхні стосунки стало відомо у 2018 році, коли папараці сфотографували парочку на відпочинку в Італії.

Через арешт Гіггза Футбольна асоціація Вельсу скасувала заплановану на вівторок прес-конференцію, де Гіггз мав оголосити склад драконів на матчі у Лізі націй у листопаді. У самій організації коментувати інцидент за участю тренера команди відмовилися.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FA Wales (@fawales) 28 Сен 2020 в 10:22 PDT

Для Гіггза це вже не перший скандал. Раніше він кілька років зраджував своїй колишній дружині із дружиною свого брата Родрі – Наташею. У ЗМІ існувала версія, що племінник Раяна насправді є його сином.

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