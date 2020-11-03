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Факти / Спорт

Матч Барселона — Динамо у Лізі чемпіонів можуть скасувати

Матч третього туру групового раунду Ліги чемпіонів між каталонською Барселоною та київським Динамо може не відбутися у середу, 4 листопада.

У біло-синіх у заявці 13 гравців із списку А, що є мінімумом, який необхідний згідно з протоколом УЄФА на матч Ліги чемпіонів.

Читайте: Ліга чемпіонів-2020/21: календар та результати матчів

За день до матчу делегація київського Динамо здасть повторні ПЛР-тести у Барселоні. У випадку, якщо ще один футболіст інфікується Covid-19, то матч 4 листопада скасують та перенесуть на іншу дату.

Втім, донецький Шахтар у першому турі групового етапу ЛЧ поточного сезону проти мадридського Реала провів матч, маючи у заявці 12 гравців зі списку А та вісім з В.

Через коронавірус до Барселони не полетіли дев’ять футболістів основного складу біло-синіх: Георгій Бущан, Віталій Міколенко, Денис Бойко, Георгій Цітаішвілі, Микола Шапаренко, Міккель Дуелунд, Тудор Белуце, Денис Гармаш та Олександр Караваєв.

Також у матчі з блаугранас не зможе взяти участі капітан біло-синіх Сергій Сидорчук, який у другому турі проти Ференцвароша отримав червону картку. Ще три футболісти: Микита Бурда, Володимир Костевич та Олександр Тимчик перебувають у лазареті через травми.

Джерело: DIGIsport

Фото: FC Dynamo Kyiv

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