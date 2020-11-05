Бабуся дивиться, як проїжджає автобус: фанати висміяли лінь Мессі у матчі з Динамо

Барселона обіграла київське Динамо у матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч на Камп Ноу завершилася перемогою блаугранас з рахунком 2:1.

Автором першого голу став капітан каталонців Ліонель Мессі, який відзначився з пенальті. Згодом рахунок подвоїв Жерар Піке, а у киян відзначився Віктор Циганков.

Іншими результативними діями на полі зірковий аргентинець не відзначився, але у соцмережах набирає популярності уривок з матчу, де півзахисник Динамо Олександр Андрієвський отримав м’яч у центрі поля та побіг в атаку. Поруч з ним перебував Мессі, який не зреагував на це жодним чином – Ліонель безтурботно йшов вздовж поля, дивлячись на суперника, який володів м’ячем.

La imagen de la que hablaba Pulido en @ElLarguero de Messi durante el partido ante el Dinamo de Kievpic.twitter.com/eaW1jyzTo5 — El Larguero (@ellarguero) November 4, 2020

Вболівальники були розгнівані цим моментом та обрушилися критикою на адресу капітана блаугранас

— На жаль, Барселона помилилася, залишивши його у себе. Не подобається – йди! Цей момент дає нам зрозуміти, що Мессі більше не хоче грати за Барсу, – написав один з фанатів.

— Навіть коли Мессі демонстрував свою найкращу гру, він дозволяв собі подібне. Він хороший гравець, але ніколи не був для мене природженим лідером. Особливо, коли треба діяти у складних ситуаціях, – підсумував інший.

— Бабуся дивиться, як проїжджає автобус, – пожартував один із користувачів Twitter.

— Нарешті Мессі грає за Барселону так само, як і за збірну Аргентини, – іронізує фанат футболу.

— Це виглядає, як прогулянка бульваром або коли нас кличуть дружини, – пожартував ще один користувач.

— Це кінець! Якщо порівнювати його з Криштіану, то у Роналду досі є бажання боротися та грати – це його найбільша чеснота. Мессі треба було продавати два – три роки тому, – стверджує черговий фанат.

— Капітани так не діють на полі, – обурюється футбольний шанувальник.

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У поточному сезоні Мессі забивав лише з пенальті – на його рахунку чотири успішно реалізованих удари з одинадцятиметрової позначки. У Twitter офіційна сторінка статистичного порталу Squawka пожартувала, що такими темпами Мессі почнуть назвати Пессі – за аналогом Роналду-Пеналду, коли португалець забивав лише з пенальті.

Lionel Messi has scored four goals this season: Penalty

Penalty

Penalty

Penalty *Pessi comments incoming* pic.twitter.com/tI7pEGmRsI — Squawka Football (@Squawka) November 4, 2020

Завдяки перемозі над Динамо Барселона має у своєму активі дев’ять очок та є беззаперечним лідером квартету G. Ювентус (6) розташувався на другій сходинці, третім йде Динамо (1), а замикає турнірну таблицю групи угорський Ференцварош (1).

У четвертому турі Ліги чемпіонів Динамо у Києві на НСК Олімпійський прийме Барселону. Зустріч відбудеться 24 листопада о 22.00.