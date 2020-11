Бабуся дивиться, як проїжджає автобус: фанати висміяли лінь Мессі у матчі з Динамо

Барселона обіграла київське Динамо у матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч на Камп Ноу завершилася перемогою блаугранас з рахунком 2:1.

Автором першого голу став капітан каталонців Ліонель Мессі, який відзначився з пенальті. Згодом рахунок подвоїв Жерар Піке, а у киян відзначився Віктор Циганков.

Іншими результативними діями на полі зірковий аргентинець не відзначився, але у соцмережах набирає популярності уривок з матчу, де півзахисник Динамо Олександр Андрієвський отримав м’яч у центрі поля та побіг в атаку. Поруч з ним перебував Мессі, який не зреагував на це жодним чином – Ліонель безтурботно йшов вздовж поля, дивлячись на суперника, який володів м’ячем.

Вболівальники були розгнівані цим моментом та обрушилися критикою на адресу капітана блаугранас

— Навіть коли Мессі демонстрував свою найкращу гру, він дозволяв собі подібне. Він хороший гравець, але ніколи не був для мене природженим лідером. Особливо, коли треба діяти у складних ситуаціях, – підсумував інший.

— Нарешті Мессі грає за Барселону так само, як і за збірну Аргентини, – іронізує фанат футболу.

— Це кінець! Якщо порівнювати його з Криштіану, то у Роналду досі є бажання боротися та грати – це його найбільша чеснота. Мессі треба було продавати два – три роки тому, – стверджує черговий фанат.

У поточному сезоні Мессі забивав лише з пенальті – на його рахунку чотири успішно реалізованих удари з одинадцятиметрової позначки. У Twitter офіційна сторінка статистичного порталу Squawka пожартувала, що такими темпами Мессі почнуть назвати Пессі – за аналогом Роналду-Пеналду, коли португалець забивав лише з пенальті.

Lionel Messi has scored four goals this season:

Penalty

Penalty

Penalty

Penalty

*Pessi comments incoming* pic.twitter.com/tI7pEGmRsI

— Squawka Football (@Squawka) November 4, 2020