Барселона – Динамо: огляд іспанських ЗМІ після матчу Ліги чемпіонів

Іспанська преса після третього туру групового етапу Ліги чемпіонів, в якому каталонська Барселона зустрічалася з київським Динамо та завдала мінімальної поразки з рахунком 2:1, хвалить голкіперів обох команд Марка-Андре Тер Штегена та Руслана Нещерата, а також критикують польових гравців блаугранас.

Факти ICTV зібрали огляд іспанських ЗМІ після матчу Барселона – Динамо.

Німець врятував перемогу Барси проти виснаженого Covid-19 Динамо

Marca

Луческу сказав перед матчем, що не бачить у цій Барсі кандидата на перемогу в ЛЧ, і, можливо, він правий. Гра проти Динамо, яку значно ослабив Covid-19, що команда вийшла на Камп Ноу з 18-річний голкіпером, який відіграв свою другу гру як справжній профі. Попри те, що каталонці швидко забили, це була їхня не найкраща гра. Так, у Барси три перемоги і вона лідирує у квартеті, але з такою грою далеко не зайде.

Попри стартовий штурм та швидкий гол Мессі, Барса ніяк не могла подвоїти рахунок. Через півгодини підопічні Луческу стали більше володіти м’ячем, а Барса втратила свою грізність. Удар Буяльського став дзвіночком того, що Динамо не збирається упускати свій шанс проти такої Барси.

Після перерви Барса чекала втоми суперника, який приїхав лише з 13-ма гравцями основи, але у другому таймі очікування підопічних Кумана не виправдалися. Тер Штегену довелося рятувати команду після ударів Циганкова, Кендзьори та Супряги.

Заміни освіжили гру блаугранас і, здавалося, після голу Піке для Барселони прийшов очікуваний спокій, але Циганков знову вийшов віч-на-віч з голкіпером, який парирував удар. Втім, капітан Динамо з п’ятого разу таки досягнув мети, забивши після відскоку.

Під кінець матчу Нещерет блискуче парирував удар Дембеле. Безсумніву, що Тер Штеген та Нещерет стали найкращими у своїх командах.

Третя перемога в ЛЧ в ім’я Тер Штегена

20 minutos

Барселона вистраждала перемогу у матчі з Динамо та продовжила переможну серію в Лізі чемпіонів до трьох перемог. Ключовим для перемоги каталонців стало повернення Тер Штегена, який зробив декілька неймовірних сейвів.

Гол Мессі з пенальті та забитий м’яч Жерара Піке принесли Барселоні перемогу, але змусили понервувати після голу Циганкова у відповідь.

Барселона мала кілька хороших моментів, щоб виграти з більшим рахунком, але удари Педрі, Грізманна та Мессі парирував молодий голкіпер Руслан Нещерет, який був найкращим у своїй команді з 11-ма сейвами.

Барса грає з вогнем

AS

Барса грала з вогнем та фліртувала з Динамо у штрафному, але все ж виграла дуель 2:1, в якій найкращими були голкіпери обох команд.

Найгірше, що може трапитися з параноїком, – це бути насправді переслідуваним, а найгірше, що може трапитися із командою з очевидними проблемами на воротах суперника, – це тричі не забити у стартові три хвилини. Ось, що трапилося із Барсою у матчі з виснаженою Covid-19 командою, яка поставила на ворота хлопчика на ім’я Руслан Нещерет.

Український голкіпер виконав ще одне правило, що наводить жах на команди, які, як і Барса, перебувають у кризі – зустріти невідомого малюка, який проводить чудову гру, яку він ніколи не забуде.

Дивіться: Динамо дало бій Барселоні на Камп Ноу, але зазнало мінімальної поразки

Барса почала жваво і створювала відчуття, що 90 хвилин для Динамо стануть катуваннями. Мессі знову забив гол з пенальті. Блаугранас пресингували, працювали з м’ячем створювали моменти, але рахунок на табло був 1:0. Зіштовхнувшись із реальністю, Барса здулася, а Динамо підняло голову і сказало своє “я”.

Перший тайм закінчився так само, як і почався, коли молодий Нещерет нагадав Барсі про себе, парирувавши удари Педрі та Фаті. У перерві Барселона потребувала більше психолога, ніж тренера.

Якщо перший тайм був невтішним через упущенні моменти, то другий став драмою, якої уникнули лише Тер Штеген та Піке. Німець врятував після виходу віч-на віч, удару головою Кендзьори та удару Буяльського. Пізніше він створив чудо після удару Супряги. А будь-яка спроба Барси відповісти, була зупинена великим Нещеретом, який проводив лише другу гру за команду.

Чари молодого воротаря зміг порушити Піке, але Барса не змогла видихнути, адже Циганков скоротив відставання. У кінці матчу Нещерет знову продемонстрував клас після удару Дембеле. Якби на стадіоні були вболівальники, то цей малюк залишав Камп Ноу під овації, а Барса під свист.

Занепад Мессі та чудовий концерт від Нещерета

ABC

Гол з пенальті – чудовий початок матчу, особливо, якщо він виконаний Мессі. А ось дії Грізманна на полі ще раз довели, що трансфер цього гравця став великою помилкою. Ми навіть не прохаємо француза допомогти своїй команді, а просто просимо його не принижувати її своїми діями.

Динамо здебільшого захищалося, як і Барселона, але від безкінечної незграбності Грізманна. У моменті, коли Ансу Фаті обіграв трьох захисників та шукав своїм пасом партнерів по команді, він продемонстрував занепад Мессі та недолугість Грізманна. Хорошими у Барселоні були лише Педрі, Пьянич, Тер Штеген та пресинг команди.

Поганий захист Барси був помітний вже під час перших виходів Тер Штегена з рамки воріт. У якийсь відрізок часу, коли Динамо ненадовго заволоділо ініціативою, здавалося, що господарі випали з гри.

У складі гостей був молодий воротар Нещерет, який у свої 18 років, здатний зупиняти смертельні удари від Педрі, Фаті та Мессі. Юнак показав неймовірну гру у холодну ніч у Барселоні.

У другому таймі Барса знову випала – жахлива в обороні, не контролювала суперника, пасивна в атаці. Це були найгірші хвилини епохи Кумана у Барселоні, які довершив гол від Динамо. В останні хвилини матчу чудовий концерт із сейвів влаштував Нещерет.

Тер Штеген допоміг Барселоні

El Mundo

Команда Кумана жалюгідна і змогла зітхнути з полегшенням завдяки Тер Штегену проти команду, в якій теж виблискував воротар.

Іменитий Тер Штеген та український підліток, у своєму другому матчі, Нещерет, продемонстрували свою майстерність. Якщо розбирати перемогу Барси, то достатньо зупинитися на Тер Штегені, який врятував у чотирьох гольових моментах.

У сучасному футболі завжди цінуватимуть людей із іншого часу, таких як Мірча Луческу, який продовжує залишатися на передовій. Луческу або Фубреску, як його охрестили в Італії за хитрість, керує чималою групою тих молодих українців, які виграли останній чемпіонат світу U-20. Хлопцями, які вдосталь наслухалися старих історій про Валерія Лобановського або Андрія Шевченка у коридорах київської бази Динамо.

У Барселоні Луческу не вистачило у старті талановитого Шапаренка, але Камп Ноу побачив іншого діаманта – 18-річного голкіпера Нещерета. Якби не коронавірус, то цей юнак спостерігав би за грою свого візаві з лави запасних або з екрану телевізора, але цю ніч він прожив інакше, зробивши 12 сейвів.

Джерело: AS, Marca, ABC, 20 minutos, El Mundo