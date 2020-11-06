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Факти / Спорт

Головний тренер збірної Італії заразився коронавірусом

Тест головного тренера збірної Італії з футболу Роберто Манчіні на коронавірус дав позитивний результат.

Як повідомляє прес-служба Федерації футболу Італії, хвороба 55-річного фахівця проходить безсимптомно, сам тренер пішов на самоізоляцію.

Манчіні – відомий футболіст (в минулому) і тренер. Будучи наставником він тренував італійські Фіорентину, Лаціо, Інтер, англійський Манчестер Сіті, турецька Галатасарай.

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Роботі в збірній Італії, яку Манчіні очолив у 2018 році, передувала його діяльність в петербурзькому Зеніті.

Матчі збірної

Збірна Італії проведе товариський матч з Естонією 11 листопада, а потім два поєдинки в Лізі націй – з Польщею і Боснією і Герцеговиною.

Манчіні зможе приєднатися до команди, якщо здасть негативний тест і пройде всі медичні протоколи УЄФА.

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