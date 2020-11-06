Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) у захваті від 96-річного українського дідуся Леоніда Станіславського, який продовжує грати у теніс.

На офіційній сторінці організації у Facebook з’явилося відео тренування українця на корті.

— Легенда! 96-річний чоловік грає у теніс. Він досі тренується, щоб брати участь у турнірах. Леонід Станіславський – справжня легенда, – йдеться у дописі до ролика.

Чоловік продовжує ходити на тренування на тенісні корти попри свій вік та пандемію коронавірусу у світі.

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Леонід Станіславський проживає у Харкові, де і тренується. Його тенісна кар’єра розпочалася досить пізно – у 32 роки, та це не завадило чоловіку змагатися на турнірах рівня ITF.

Також він брав участь у кількох чемпіонатах світу з тенісу категорії Super-Senior. Вперше він туди потрапив у 2015 році, коли йому було вже 91 рік, а востаннє минулоріч на кортах хорватського міста Умаг.

Досі йому не вдалося виграти на чемпіонаті світу ще жодного матчу, та його пристрасть до гри у теніс надихає.

У 2017 році Станіславський зустрівся з першою ракеткою України Еліною Світоліною у Харкові під час турніру FedCup.

Eli had a hit with oldest ???????? tennis player, 92yo Leonid Stanislavskiy #FedCup pic.twitter.com/TBXtWXOr0x — Eli Smile (@EliSmile436) February 8, 2017

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У листопаді 2019 року 82-річна бабуся-бодібілдер Віллі Мерфі побила грабіжника, який проник у її будинок.

Жінка вдарила злодія столом та викликала поліцію, а потім вилила на нього дитячий шампунь та побила мітлою.