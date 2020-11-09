Гравець донецького Шахтаря Максим Малишев, найімовірніше, завершить свою футбольну кар’єру у 27-річному віці.

Динаміка відновлення хавбека гірників після травми залишає бажати кращого. Про це стало відомо програмі ТаТоТаке.

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Через низку травм з літа 2017 року Малишев зіграв за донецький клуб лише 64 хвилини, а у поточному сезоні досі виходив на поле.

Максим Малишев є вихованцем Шахтаря, а у першій команді перебуває із літа 2015 року. Відтоді гравець взяв участь у 77 матчах, в яких відзначився сім разів у воротах суперників та зробив одну результативну передачу. Разом із гірниками він виграв три чемпіонства в українській Прем’єр-лізі, три Кубки України та один Суперкубок.

Також він виступав на правах оренди за луганську Зорю, де забив чотири голи у 32 матчах.

В активі Малишева також три матчі за національну команду України. Вперше півзахисника викликав ще тренерський штаб на чолі з Михайлом Фоменком на матчі кваліфікації до Євро-2016 проти команд Білорусі та Словаччини, але дебютував гравець за синьо-жовтих у товариській грі проти Кіпру у 2016 році.

Шахтар розгромив Динамо

У матчі дев’ятого туру УПЛ київське Динамо зазнало розгромної поразки від Шахтаря з рахунком 0:3. Голами за гірників відзначилися Жуніор Мораес, Маркос Сіпріано та Маркос Антоніо.

Попри поразку від Шахтаря Динамо продовжує одноосібно очолювати турнірну таблицю чемпіонату України з футболу, випереджаючи донецький клуб на один пункт.

Джерело: ТаТоТаке