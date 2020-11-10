Збірна України з футболу прибула до польського міста Катовіце. Після прильоту синьо-жовті оселилися у готелі Vienna House Easy Katowice.

Сьогодні ввечері у національної команди заплановані передматчеві активності у Хожуві на Сілезькому стадіоні, де завтра відбудеться товариська зустріч Польща — Україна.

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Перед вильотом футболісти, тренерський штаб та технічний персонал збірної здали ПЛР-тести – усі результати негативні.























Збірна України прибула до Польщі на контрольну гру / 6 фотографий

Склад збірної України

Голкіпери: Андрій Пятов (Шахтар), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Юрій Паньків (Олександрія), Дмитро Різник (Ворскла).

Андрій Пятов (Шахтар), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Юрій Паньків (Олександрія), Дмитро Різник (Ворскла). Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Валерій Бондар (усі — Шахтар), Ілля Забарний (Динамо Київ), Євген Чеберко (ЛАСК, Австрія), Юхим Конопля (Десна), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Богдан Михайліченко (Андерлехт, Бельгія).

Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Валерій Бондар (усі — Шахтар), Ілля Забарний (Динамо Київ), Євген Чеберко (ЛАСК, Австрія), Юхим Конопля (Десна), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Богдан Михайліченко (Андерлехт, Бельгія). Півзахисники: Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Марлос (усі — Шахтар), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков (обидва — Динамо Київ), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Ігор Харатін, Олександр Зубков (обидва — Ференцварош, Угорщина), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Андрій Ярмоленко (Вест Гем Юнайтед, Англія).

Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Марлос (усі — Шахтар), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков (обидва — Динамо Київ), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Ігор Харатін, Олександр Зубков (обидва — Ференцварош, Угорщина), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Андрій Ярмоленко (Вест Гем Юнайтед, Англія). Нападники: Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Жуніор Мораес (Шахтар).

У понеділок, перед черговим збором футболісти здали тести на коронавірус, за винятком захисника Динамо Дениса Попова усі члени національної команди отримали негативні результати.

Також вечірнє тренування у Києві відвідав український боксер Олександр Усик, який побажав синьо-жовтим успіху у майбутніх матчах.