18-річний футболіст Спортинга дивом вижив після того, як отримав кулю у груди

Форвард молодіжної команди лісабонського Спортинга Бруну Тавареш ледь не загинув після нещасного випадку.

Футболіст отримав вогнепальне поранення у груди та був негайно прооперований у шпиталі Гарсіа де Орта, що у португальській столиці.

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Відомо, що у Тавареша випадково вистрелив один із його друзів, коли компанія підлітків перебувала в авто на станції технічного обслуговування. Підліток жартуючи, дістав пістолет, який вистрелив прямо у груди Бруну.

Наразі поліція розшукує підлітка, котрий стріляв, адже він втік з місця події, прихопивши із собою пістолет.

У Спортингу вже заявили, що на гравця чекатимуть дисциплінарні санкції щойно він одужає.

У травні 2020 року лісабонський клуб уклав із юним футболістом п’ятирічний контракт. За молодіжну команду Спортинга він провів 28 матчів, в яких відзначився десятьма забитими голами та двома асистами. Також гравець викликається до юніорської збірної Португалії U-18.

Замах на екс-футболіста Ювентуса

У січні в Афінах скоїли замах на колишнього гравця збірної Сербії та туринського Ювентуса Дарко Ковачевича.

Невідомі під’їхали до будинку Ковачевича і вистрілили в екс-футболіста з машини, після чого зникли з місця злочину. В результаті замаху Ковачевич отримав пошкодження коліна.