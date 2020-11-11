Карантин вихідного дня: стало відомо, чи гратимуть матчі УПЛ

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що матчі чемпіонату України з футболу не скасовуватимуть попри введення карантину вихідного дня.

— Карантин вихідного дня, який починає діяти з 14 листопада, не завадить проведенню матчів чемпіонату України. Минулого тижня УАФ, УПЛ та ПФЛ провели нараду, на якій розробили пропозиції для МОЗ щодо продовження футбольних змагань до кінця року. Спільно і завдяки плідній співпраці з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим нам вдалося відстояти можливість продовження поєдинків УПЛ, Першої та Другої ліг, що призначені на вихідні дні, – написав на своїй сторінці у Facebook Павелко.

Також президент УАФ додав, що всі матчі чемпіонату України відбуватимуться без глядачів, але у МОЗ дозволили проводити матчі у тих населених пунктах, що раніше перебували у червоній зоні.

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УПЛ та ПФЛ зі свого боку гарантує суворе дотримання усіх необхідних заходів безпеки та вимог МОЗ під час організації та проведення матчів, а також контроль за станом здоров’я учасників змагань.

11 листопада Кабінет міністрів відмовився від адаптивного карантину, запровадивши для всіх областей умови помаранчевого рівня карантину. Також було впроваджено карантин вихідного дня. Заборона діє із 00.00 суботи до 00.00 понеділка.

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Що закриють на карантин вихідного дня

Бари, ресторани, кафе не працюватимуть. Торгівля їжею буде дозволена тільки на виніс;

Не можна буде відвідати заклади розважальної діяльності, заклади культури, клуби;

До 30 листопада не працюватимуть фітнес-центри та басейни на вихідних;

Заборонено торговельну діяльності, крім у магазинах, 60% торговельної площі яких призначені для торгівлі продуктами харчування, пальним, ліками, ветпрепаратами та кормами.

Що працюватиме під час карантину вихідного дня

У вихідні для українців будуть доступні відділення банків, поштового зв’язку, аптеки, ветеринарні аптеки.

Також можна буде заїхати на АЗС або СТО. Водночас поїсти на АЗС не вдасться.

Джерело: Андрій Павелко