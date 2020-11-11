Нідерланди – Іспанія – 1:1.

Нідерланди: Аке, Бергхюйс, Бізот, ван де Бек, Вейналдум, Вейндал, Велтман, Гатебур, Йонг, Депай, Йонг.

Іспанія: Асенсіо, Бельєрін, Гарсія, Гая, Каналес, Коке, Мартінес, Мората, Морено, Родрі ,Сімон.

Голи: Каналес 18, Донні ван де Бек 47

Матч Нідерланди – Іспанія пройшов на Йоган Кройф Арені в Амстердамі. Гра закінчилась нічиєю з рахунком 1:1.

На 18-й хвилині рахунок у матчі відкрила збірна Іспанії після точного удару Серхіо Каналеса.

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На 47 хвилині команді Нідерландів вдалося зрівняти рахунок, гол забив Донні ван де Бек.

Наступний матч у Лізі націй збірна Іспанії проведе проти Швейцарії – 14 листопада на стадіоні Санкт-Якоб Парк.

Нідерланди зіграють свій наступний матч 15 листопада проти Боснії і Герцеговини. Гра пройде в Амстердамі.