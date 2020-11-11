Захисник київського Динамо Денис Попов пригадав переможний чемпіонат світу U-20 для української збірної.

— Був переломний момент із Панамою, коли ми їх, не скажу, що легко обіграли, але було набагато легше ніж із італійцями. Пам’ятаю, що Олексій Хахльов, чи хтось інший, сказав, що якшо ми обіграємо італійців, то виграємо фінал. Зі Скуадра Адзуррою мене вилучили після перегляду VAR і фінал я пропускав. Матч був дуже виснажливим у фізичному та психологічному плані, адже все вирішувалося на останніх хвилинах, – пригадує Попов.

Також гравець зізнався, куди витратив призові за чемпіонство на Мундіалі.

— Поділив на сім’ю, а решту відклав на квартиру. Я вважаю, що це розумне рішення.

Попов розповів, наскільки очікуваний для нього був виклик до національної команди України, але через травму він не зміг дебютувати у вересневих матчах за синьо-жовтих.

— Таке непередбачуване футбольне життя. Не знаєш, що буде завтра, тому треба бути готовим до всього. Звісно було приємно, що я був у списку, а потім за секунду все зруйнувалося. Хотілося зіграти та потренуватися із хлопцями. Збірна залишається моєю мрією, це мрія для будь-якого футболіста, особливо молодого. Я спілкувався із Миколою Шапаренком, який багато чого розповідав про національну команду. Хочеться не лише туди приїхати, але й продемонструвати свої найкращі якості, – сказав Денис.

Щодо наставника синьо-жовтих Андрія Шевченка, то Попов поки ще не мав нагоди познайомитися з ним особисто, але не втрачає надії виправити це згодом.

Читайте: Футболіст Вулвергемптона Кілман заявив, що готовий грати за збірну України

Також 21-річний футболіст вважає, що перед Євро-2020, яке відбудеться наступного року, винести уроки з осінніх товариських ігор та матчів у Лізі націй.

— Зараз збірна перевірила себе із хорошими командами. Поки є ще над чим працювати, але якщо все правильно зробити та винести урок із цих ігор, то може все вдало скластися. Початковим завданням буде вихід із групи, а там вже від матчу до матчу треба готуватися.

Денис Попов отримав виклик на останні у цьому році матчі збірної України, але перед стартом тренувального збору здав позитивний тест на коронавірус.

Після чого у Андрія Шевченка у розпорядженні залишилося 25 виконавців на товариський матч проти Польщі та виїзні ігри у Лізі націй проти Німеччини та Швейцарії.

Фото: FC Dynamo Kyiv