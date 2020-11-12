Англійський Манчестер Юнайтед може шокувати трансферний ринок влітку, повернувши на Олд Траффорд португальську зірку Криштіану Роналду.

За інформацією журналіста FOX America Крістіана Мартіна, Роналду теж зацікавлений у поверненні до Манчестера.

Португалець покинув МЮ у 2009 році, перебравшись до мадридського Реала за рекордні на той час €94 млн, а у 2018 році перейшов до туринського Ювентуса за €100 млн.

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На порталі Transfermarkt вартість 35-річного форварда нині оцінюють у €60 млн.

В останні роки в Юнайтед змінили стратегію трансферів у бік молодих гравців, тому повернення Роналду, на перший погляд, здається малоймовірним. Але червоні дияволи цього літа оформили безкоштовний трансфер 33-річного Едінсона Кавані.

За б’янконері Роналду забив 71 гол у 94 матчах, а також виграв два титули чемпіона Серії А.

Контракт Криштіану зі Старою сеньйорою розрахований до літа 2022 року, але Ювентус роздумає над трансфером футболіста. Це пов’язано із кризою на тлі пандемії. Для італійського гранду стало дуже затратно виплачувати €31 млн на рік футболісту.

Туринці хочуть компенсувати витрати за перехід гравця, а точніше у клубі спробують відбити €100 млн, що вони вклали у придбання Роналду за його перехід із Реала.