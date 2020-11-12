Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко прокоментував помилку голкіпера синьо-жовтих Андрія Луніна у товариському матчі між Польщею та Україною, яка призвела до першого голу господарів у ворота синьо-жовтих.

На 41-й хвилині матчу, після довгого пасу із глибини поля, Лунін вийшов далеко від своєї штрафної та невдало зіграв під час спроби вибити м’яч в один дотик. Цим скористався Кшиштоф Пьонтек, який завдав дальнього удару у пусті ворота суперника.

— Всі помиляються, це нормально. Нам було важко грати на цьому полі та контролювати м’яч. Мабуть, тому Лунін і помилився. Він молодий перспективний голкіпер, який грає у дуже хорошій команді. Андрію не вистачає ігрової практики, і для цього є товариські поєдинки, щоб її отримувати. За виключенням цієї помилки він зіграв добре. На його перспективу у збірній це не вплине жодним чином. Всі помиляються, тому не бачу у цьому проблеми, – сказав Шевченко.

У соцмережах такий фейл Луніна відразу ж зрівняли з помилкою Олександра Шовковського у 1999 році проти Словенії у матчі відбору до Євро-2000.

Читайте: Україна грала, а ми забивали: огляд польських ЗМІ після матчу Польща — Україна

Тоді, щоб вийти на чемпіонат Європи, синьо-жовтим треба було обіграти словенців. До 84-ї хвилини рахунок був 1:1, а потім Шовковський вибіг до бокової лінії з м’ячем, невдало вибив його у центр, де його підхопив Міленко Ачімович і з 45-метрів влучив у пусті ворота. Шовковський не встиг повернутися до воротарського майданчика.

14 листопада збірна України зіграє у шостому турі групового етапу Ліги націй в елітному дивізіонів проти команди Німеччини. Підопічні Йоагіма Льова приймуть синьо-жовтих у Лейпцигу. А у заключному раунді турніру 17 листопада українці зіграють на виїзді проти Швейцарії.

Фото: УАФ