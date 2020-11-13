Вихід національної збірної Шотландії на Євро-2020 подарував справжнє свято для всієї країни. Через пандемію коронавірусу шотландці не змогли вийти на вулиці, щоб насолодитися моментом, тому публікували свою реакцію у соціальних мережах.
Емоційним вийшов пост у Twitter першого міністра Шотландії Ніколи Стерджен.
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Політик прикріпила до допису 26 емодзі шотландського прапору та додала анімацію зі своєю реакцію 2019 року, коли її партія на парламентських виборах у Великій Британії обійшла партію лідера Ліберальних демократів Джо Свінсон.
— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) November 12, 2020
Таким чином, політик хотіла показати, що радіє успіхам шотландської збірної так само, як й особистим. Втім деякі британські політики у соцмережі розкритикували допис Стерджен.
— Для чого використовувати архівні кадри, на яких ви радієте поразці іншої людини? Невже спонтанні прояви щастя настільки рідкісні?, – написав шотландський політик Алекс Коул-Гамільтон.
Востаннє на стадії групового етапу чемпіонату Європи збірна Шотландії виступала ще у 1996 році.
Що творилося у роздягальні шотландців?
Після виходу на Євро-2020 шотландці у роздягальні яскраво його відсвяткували. Спершу гравці стрибали та співали відому пісню Yes Sir, I Can Boogie іспанського дуету Baccara.
Oh, yes sir… #NoScotlandNoParty pic.twitter.com/UNTLXIuHVH
— Scotland National Team (@ScotlandNT) November 12, 2020
А вже у готелі у Белграді влаштували танці і навіть присвятили один своєму голкіперу Девіду Маршаллу, який відбив вирішальний пенальті.
David Marshall #NoScotlandNoParty pic.twitter.com/8amIKiTWrF
— Scotland National Team (@ScotlandNT) November 13, 2020
У вирішальному матчі шляху С відбору до Євро-2020 шотландці на виїзді зустрічалися із Сербією. Основний та додатковий час матчу у Белграді завершився з рахунком 1:1, а в серії пенальті перемогу здобули гості.
Футболісти обох команд відправляли м’яч у сітку воріт поки не дійшла черга до форварда сербів Александра Мітровича, який не зміг пробити Маршалла.
Джерело: Independent.ie