Вихід національної збірної Шотландії на Євро-2020 подарував справжнє свято для всієї країни. Через пандемію коронавірусу шотландці не змогли вийти на вулиці, щоб насолодитися моментом, тому публікували свою реакцію у соціальних мережах.

Емоційним вийшов пост у Twitter першого міністра Шотландії Ніколи Стерджен.

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Політик прикріпила до допису 26 емодзі шотландського прапору та додала анімацію зі своєю реакцію 2019 року, коли її партія на парламентських виборах у Великій Британії обійшла партію лідера Ліберальних демократів Джо Свінсон.

Таким чином, політик хотіла показати, що радіє успіхам шотландської збірної так само, як й особистим. Втім деякі британські політики у соцмережі розкритикували допис Стерджен.

— Для чого використовувати архівні кадри, на яких ви радієте поразці іншої людини? Невже спонтанні прояви щастя настільки рідкісні?, – написав шотландський політик Алекс Коул-Гамільтон.

Востаннє на стадії групового етапу чемпіонату Європи збірна Шотландії виступала ще у 1996 році.

Що творилося у роздягальні шотландців?

Після виходу на Євро-2020 шотландці у роздягальні яскраво його відсвяткували. Спершу гравці стрибали та співали відому пісню Yes Sir, I Can Boogie іспанського дуету Baccara.

А вже у готелі у Белграді влаштували танці і навіть присвятили один своєму голкіперу Девіду Маршаллу, який відбив вирішальний пенальті.

У вирішальному матчі шляху С відбору до Євро-2020 шотландці на виїзді зустрічалися із Сербією. Основний та додатковий час матчу у Белграді завершився з рахунком 1:1, а в серії пенальті перемогу здобули гості.

Футболісти обох команд відправляли м’яч у сітку воріт поки не дійшла черга до форварда сербів Александра Мітровича, який не зміг пробити Маршалла.

Джерело: Independent.ie