Ребров замінить Шевченка у збірній – в УАФ спростували фейк

Українська асоціація футболу спростувала інформацію про укладання попереднього контракту щодо призначення головного тренера угорського Ференцвароша Сергія Реброва наставником збірної України з футболу із липня 2021 року.

— Офіційно заявляємо, що ця інформація — повна нісенітниця. Або, якщо хочете – банальний фейк! Можливо, його творці хочуть зіпсувати стосунки Сергія Реброва з керівництвом Ференцвароша напередодні поєдинків Ліги чемпіонів та посіяти нервозність у підготовку національної збірної України до вирішальних матчів Ліги націй УЄФА, – йдеться у повідомленні УАФ.

В асоціації нагадали, що в Андрія Шевченка та його тренерського штабу діє довготривалий контракт із УАФ до 31 грудня 2022 року. Нову угоду фахівець переуклав із УАФ у червні цього року.

Очікується, що під керівництвом тренерського штабу Шевченка синьо-жовті виступлять на Євро-2020 та зіграють у кваліфікації до чемпіонату світу з футболу 2022 року, який відбудеться у Катарі.

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13 листопада у Telegram-каналі Динамо Киев Inside з’явилася інформація, що Сергій Ребров стане наступним тренером збірної України з 1 липня 2021 року.

Також повідомлялося, що президент УАФ Андрій Павелко у червні 2020 року уклав із Ребровим попередній трирічний контракт.

Андрій Шевченко очолює збірну України із 2016 року. Під його керівництвом збірна не змогла кваліфікуватися на ЧС-2018, але успішно подолала кваліфікацію до Євро-2020 та заробила підвищення до дивізіону А у Лізі націй УЄФА.

Сергій Ребров став біля керма Ференцвароша у 2018 році, з яким двічі переміг у чемпіонаті Угорщини та вивів команду до першого за 25 років групового етапу Ліги чемпіонів. Також українець очолював Аль-Ахлі, з яким став віце-чемпіоном Саудівської Аравії та київське Динамо, яке привів до двох чемпіонств в УПЛ.