Чотирнадцятий етап Формули-1 Гран-прі Туреччини запланований на 15 листопада на трасі Істанбул Парк у Стамбулі.

Востаннє Гран-прі Туреччини проводили у 2011 році, тоді його переможцем став Себастьян Феттель на Red Bull. Цей етап додали до календаря Ф-1 поточного сезону після скасування низки Гран-прі через пандемію.

У п’ятницю у пілотів було дві практики, а на суботу запланований ще один заїзд та кваліфікація. Сама гонка відбудеться у неділю.

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Подивитися пряму трансляцію гонки на автодромі Істанбул Парк можна буде на каналі Setanta Sports, яка розпочнеться 15 листопада о 12.05 за київським часом. У записі етап можна буде подивитися на каналі Setanta Sport+ о 15.00. Також гонку транслюватиме російський телеканал Матч ТВ.

Під час першої практики найкращу швидкість продемонстрували пілоти Red Bull Макс Ферстаппен та Александр Албон. Третім став Шарль Леклер із Ferrari. За підсумками другого вільного заїзду найкращим виявився Ферстаппен. До трійки також увійшли Леклер та Валттері Боттас (Mercedes).

Пілот Mercedes Льюїс Гемілтон під час цього етапу може стати семиразовим переможцем Формули-1. Його партнер по команді Боттас – єдиний, хто може завадити це зробити у Стамбулі. Для того, щоб продовжити боротьбу за титул фіну треба відіграти у британця вісім очок, а точніше виграти перегони та показати найкраще коло.

В особистому заліку перед 14-м етапом Гемілтон (282) є беззаперечним лідером, другим йде Боттас (197), а замикає трійку лідерів Ферстаппен (162).