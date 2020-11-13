Форвард англійського Ліверпуля та збірної Єгипту Мохаммед Салах здав позитивний тест на коронавірус.

— Результати ПЦР-тестів нашої національної футбольної команди показали, що наш гравець та зірка Ліверпуля Мохаммед Салах інфікувався коронавірусом. Його тест позитивний, хоча гравець немає жодних симптомів. Результати решти членів збірної – негативні, – йдеться у повідомленні прес-служби Футбольної асоціації Єгипту.

За медичним протоколом гравця ізолювали, а його клуб проінформували про зараження.

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Раніше Covid-19 перехворіли кілька футболістів мерсисайдців, серед яких: Садіо Мане, Набі Кейта, Джердан Шакірі, Костас Цімікас та Тіаго Алькантара.

У поточному сезоні 28-річний єгиптянин у тринадцяти матчах за червоних у всіх турнірах забив десять голів та зробив одну результативну передачу.

Мохаммед Салах виступає на Енфілді із 2017 року. У складі Ліверпуля він виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу, а минулого сезону завоював титул чемпіона Англії, який став для клубу першим за 30 років.

Коронавірус у Роналду

Футболіст туринського Ювентусу Криштіану Роналду пропустив майже три тижні через коронавірус, який виявили у гравця 13 жовтня під час перебування у таборі національної збірної.

Негативний тест Роналду отримав на 19-й день свого перебування на самоізоляції і у першому ж матчі після одужання проти Спеції у Серії А відзначився дублем.

Джерело: Футбольна асоціація Єгипту