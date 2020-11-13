У Twitter стало вірусним відео з матчу чемпіонату Італії між Сассуоло та Лаціо, який, ймовірно, відбувся ще 2015 року.

У короткому шестисекундному шматочку відео дівчина на трибуні хоче затягнути цигарку, але в цей час помічає, що її знімає телекамера та дуже швидко ховає тютюновий виріб. А потім спрямовує свій погляд у камеру оператора з абсолютно незворушним виразом обличчя.

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Відео наразі зібрало понад 280 тис. переглядів.

Сассуоло приймав на своєму полі Лаціо у березні 2015 року, коли нинішній наставник Мілана Стефано Піолі тренував римлян. Тоді Лаціо обіграв Сассуоло, яке очолював Еусебіо ді Франческо з рахунком 3:0.

У поточному сезоні чемпіонату Італії Лаціо та Сассуоло ще не зустрічалися. Їхнє очне протистояння заплановане на 24 січня 2021 року в рамках 19-го туру Серії А у Римі на Стадіо Олімпіко.

Після семи турів Серії А Сассуоло посідає другу сходинку турнірної таблиці, відстаючи від лідера Мілана (17) на два пункти. Лаціо (11) поки йде дев’ятим.