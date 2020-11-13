За підсумками стикових матчів кваліфікації чемпіонату Європи з футболу, який має відбутися наступного року, визначилися всі учасники турніру.

Останніми учасниками Євро-2020 стали збірні Північної Македонії, Словаччини, Угорщини та Шотландії, які у фіналі відбору обіграли команди Грузії, Північної Ірландії, Ісландії та Сербії.

Вперше у своїй історії до фінальної частини Євро пробилася Північна Македонія, яка мінімально обіграла збірну Грузії завдяки голу Горана Пандєва. Ісландія вела у рахунку до 88-ї хвилини у матчі проти Угорщини, але двічі пропустила за чотири хвилини і не зіграє на турнірі.

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Також в останній момент путівки на Євро вигризли збірні Шотландії (обіграла Сербію у серії пенальті) та Словаччини (в овертаймі перемогла Північну Ірландію – 2:1).

Склади груп на Євро-2020

Група A: Італія, Туреччина, Вельс, Швейцарія;

Італія, Туреччина, Вельс, Швейцарія; Група B: Данія, Фінляндія, Бельгія, Росія;

Данія, Фінляндія, Бельгія, Росія; Група C: Нідерланди, Україна, Австрія, Північна Македонія;

Нідерланди, Австрія, Північна Македонія; Група E: Іспанія, Швеція, Польща, Словаччина;

Іспанія, Швеція, Польща, Словаччина; Група F: Угорщина, Португалія, Франція, Німеччина.

Збірна Україна першу гру на стадії групового етапу проведе 13 червня проти Нідерландів в Амстердамі, 17 червня підопічні Андрія Шевченка зустрінуться із Північною Македонією у Бухаресті, а 21 червня у румунській столиці випробують на міцність Австрію.

Чемпіонат Європи з футболу пройде із 11 червня до 11 липня 2021 року у дванадцяти містах Європи. Спершу турнір мав відбутися у 2020 році, але через пандемію коронавірусу його відклали на рік. Також в УЄФА вирішили зберегти назву Євро-2020 попри те, що турнір відбудеться у 2021 році.

Матчем-відкриття Євро стане гра у Римі на Стадіо Олімпіко 11 червня між учасниками квартету А – збірними Туреччини та Італії. Фінал турніру запланований на Вемблі у Лондоні 11 липня.