Збірна Швейцарії приймала у рідних стінах команду Іспанії у рамках матчу п’ятого туру групового етапу Ліги націй УЄФА сезону-2020/21.

Зустріч пройшла у Базелі на стадіоні Санкт-Якоб Парк та завершилася з рахунком 1:1.

У середині першого тайму господарі поля шокували підопічних Луїса Енріке, відкривши рахунок у зустрічі. Емболо відпасував у штрафну на Фройлера, а той завдав точного удару у дальню дев’ятку.

Хорошу нагоду зрівняти на 38-й хвилині отримав Фабіан Руїс, але голкіпер швейцарців Янн Зоммер зробив хороший сейв.

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Перед свистком на перерву Фурія Роха почала штурмом брати ворота Зоммера. Спершу у кут воріт цілився Оярсабаль, але Зоммер впорався, а Ферран Торрес згодом пробив вище поперечки.

На 89 хвилині гри іспанцям вдалося зрівняти рахунок. Морено вдалося забити гол у ворота супротивника.

У другому таймі у ворота швейцарців двічі арбітр призначив пенальті, які не зумів реалізувати капітан іспанців Серхіо Рамос.

Склади команд

Швейцарія: Соммер, Фернандес, Ельведі, Аканджі, Родрігес, Шакірі, Джака, Фройлер, Цубер, Емболо, Сеферович.

Іспанія: Сімон, Регілон, Пау Торрес, Рамос, Роберто, Бускетс, Морено, Дані Ольмо, Руїс, Торрес, Оярсабаль.

17 листопада збірна Швейцарії зустрінеться з командою України в рамках шостого туру Ліги націй. Гра відбудеться у Люцерні.

Матч Німеччина – Україна

14 листопада також відбулася зустріч збірних команд Німеччини та України у Лізі націй.

Гра була під загрозою зриву через спалах коронавірусу серед українських футболістів.

Огляд матчу Німеччина – Україна дивіться на Фактах ICTV.