Матч Німеччина – Україна у Лізі націй не скасовують через спалах коронавірусу в українській збірній.

Повторне тестування гравців продемонструвало негативний результат.

– Усі 35 тестів дали негативний результат. Отже, 20 гравців, які перебувають у заявці, можуть брати участь у сьогоднішньому матчі Ліги націй Німеччина – Україна, – повідомили в Українській асоціації футболу.

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Гра відбудеться за планом – 14 листопада о 21.45 за київським часом.

Спалах коронавірусу серед футболістів

13 листопада стало відомо про спалах коронавірусу серед українських футболістів. Захворіло одразу чотири гравці: Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віктор Коваленко і Віктор Циганков.

Через це матч Німеччина – Україна могли скасувати.

Джерело: Українська асоціація футболу