PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт
Людмила Грубнік |

Матч Німеччина – Україна у Лізі націй не скасовують через Covid-19

Матч Німеччина – Україна у Лізі націй не скасовують через спалах коронавірусу в українській збірній.

Повторне тестування гравців продемонструвало негативний результат.

– Усі 35 тестів дали негативний результат. Отже, 20 гравців, які перебувають у заявці, можуть брати участь у сьогоднішньому матчі Ліги націй Німеччина – Україна, – повідомили в Українській асоціації футболу.

Читайте: Де дивитися Німеччина – Україна у Лізі націй

Гра відбудеться за планом – 14 листопада о 21.45 за київським часом.

Спалах коронавірусу серед футболістів

13 листопада стало відомо про спалах коронавірусу серед українських футболістів. Захворіло одразу чотири гравці: Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віктор Коваленко і Віктор Циганков.

Через це матч Німеччина – Україна могли скасувати.

Джерело: Українська асоціація футболу

Фото: Pexels

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка